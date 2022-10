Concours : qui fera le meilleur bouquet ?

Les visiteurs ne s'en doutent peut-être pas, mais ici se joue un marathon. Onze candidats sont venus de tout l'Hexagone, des jeunes fleuristes qui visent le titre d'Espoir national. Thème de l'épreuve, un bijou floral en trois heures, pas de quoi effrayer Aline Verdin, une habituée des concours. Cédric Exare, lui, attaque la dernière ligne droite. Quant au public, il profite du spectacle. "Ça donne beaucoup d'idées, la façon de comment ils font, leur structure de départ aussi" ; "Incroyable, sublime. Pour moi, ils sont tous gagnants", lancent certains. Pourtant, il va falloir les départager. C'est la mission de ces fleuristes, des champions et des Meilleurs Ouvriers de France. Pour juger, il faut essayer. Pendant ce temps, une nouvelle épreuve avec une sélection de fleurs imposée : rose, dahlia, hortensia. À chaque candidat sa stratégie. Pour le gagnant, la coupe Espoir est un tremplin vers d'autres championnats plus prestigieux encore. TF1 | Reportage L. Poupon, C. Blanquart, A. Dubail