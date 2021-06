Condamnée pour l'assassinat de son mari violent, Valérie Bacot ne retournera pas en prison

La présidente de la cour d'assises lui a dit "Madame Bacot, vous allez ressortir libre de cette cour d'assises", rapporte notre journaliste Thibault Malandrin, devant le palais de justice de Chalon-sur-Saône. Il y a de vifs applaudissements dans la salle d'audience. Valérie Bacot a été particulièrement émue, poursuit-il. La cour a tenu compte du contexte de violence conjugale depuis des années et des années qui avait pour Valérie Bacot avec cet homme, son violeur qui la frappait régulièrement, et qui la prostituée, qui était son proxénète. Un verdict très clément pour Valérie Bacot puisqu'il y a un an de prison ferme qu'elle a déjà passée en prison. Elle va donc pouvoir retrouver les siens, c'est ce qu'elle attendait, et notamment ses quatre enfants qu'elle a eus avec Daniel Polette, conclut notre journaliste.