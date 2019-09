Conducteur : un métier et des inégalités

Philippe Trébeau est un conducteur de RER depuis 20 ans, à la RATP. Son statut lui permet de partir plus tôt à la retraite. Pour obtenir sa pension, il travaillera jusqu'à 57 ans. Un avantage selon lui, justifié. Mais qu'en est-il des autres conducteurs en région, dans le privé ou à l'étranger ? Nos équipes ont essayé de faire la comparaison à Caen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.