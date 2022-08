Conduire sans les mains : une réalité en Allemagne

Ce que vous allez voir est tout à fait légal sur les autoroutes allemandes. Derrière le volant, je ne regarde pas la route et je joue à un jeu vidéo avec mon passager. La vitesse maximale autorisée est de 60 kilomètres heures pour l'instant, pour cette conduite autonome dite "de niveau trois sur cinq". La voiture accélère, ralentit, repart toute seule dans les embouteillages et l'automobiliste n'a même pas à toucher au volant de temps en temps pour signifier qu'il est bel et bien là. C'est la technologie qui s'occupe de tout. Comment tout cela fonctionne-t-il ? Des caméras lisent la ligne de la route bien sûr. Mais surtout, il y a un capteur laser, situé à l'avant. Grâce à cela, la voiture voit en 3D avec une grande précision. Un capteur laser fabriqué par une entreprise française, Valeo. Mais "il n'y a pas que ce capteur laser, on a aussi dû cartographier en 3D chaque kilomètre des autoroutes allemandes, cela nous a pris trois ans" lance Gregor Kugelmann, responsable du développement des systèmes autonomes chez Mercedes-Benz. Pour l'instant, cette voiture reste unique en Europe et est hors de prix. Mais à l'avenir, sur l'autoroute, il va falloir s'habituer à voir des automobilistes faire tout, sauf tenir un volant. TF1 | Reportage P. Gallaccio, G. Mathé