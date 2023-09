Coney Island : l'invention de la fête foraine

C'est un charme suranné pour les uns, délicieusement kitch pour les autres. L'océan est à une heure de métro du cœur de Manhattan. C'est aussi une longue promenade pour flâner, courir, grignoter. C'est surtout depuis 1895, un parc d'attractions au bord de l'eau, au bord du vide. Simplement déambuler et humer les parfums de fêtes foraines et des embruns mélangés ou dépenser tout son argent dans les manèges, voilà pourquoi, depuis toujours, le site attire un public très varié qui a parfois même Coney Island dans la peau. Dès l'ouverture, c'est un immense succès. L'Amérique découvre alors les loisirs et les nouveaux plaisirs des bains de mer. Coney Island est noyé par la foule pendant toute la première moitié du 20e siècle. Le site a ensuite connu quelques passages à vide, les guerres, les crises économiques, les incendies, récemment la pandémie, mais résiste à chaque fois. Une jeune génération est même désormais aux commandes de l'un des parcs. D.J. Vourderis, 42 ans, nous offre une visite guidée à travers les attractions. C'est une affaire de famille pour ses frères, ses parents, ses neveux et lui. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher