Conférence en Irak : Emmanuel Macron reconfirme son engagement

Emmanuel Macron s'est envolé pour l'Irak samedi soir. Il doit participer à une conférence sur la lutte contre le terrorisme. L'Irak regarde d'ailleurs de près ce qui se passe en Afghanistan. A ce propos, le président français a appelé à ne pas baisser la garde face à l’État islamique. "Je veux ici vous redire l'engagement de la France au sein de la coalition à vos côtés", a-t-il également précisé. Il faut d'ailleurs faire remarquer que la sécurité de l'Hexagone dépend également de la stabilité de la région. L'Irak joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme. Il y a quatre ans, Daesh a été vaincu mais il y a des cellules djihadistes qui subsistent encore en Irak. Pour preuve, un attentat à Bagdad il y a à peine plus d'un mois a fait 30 morts. Cette crainte de déstabilisation est accentuée par les récentes déclarations américaines. En effet, il n'y aura plus de troupes de combat américaines en Irak d'ici la fin de l'année mais seulement de la formation et du conseil. Cela fait craindre à la France, à plus ou moins long terme, un départ des Américains. L'Hexagone est de ce fait engagé sur les lieux à hauteur de 600 hommes.