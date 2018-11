Conférence des évêques de France : les victimes de pédophilie entendues pour la première fois

La Conférence des évêques de France se tient deux fois par an pendant six jours à Lourdes. Celle-ci réunit 118 évêques. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, ils vont entendre des victimes de pédophilie. Les évêques ont particulièrement tenu à ce que ce soit le premier sujet abordé. L'Église est-elle enfin prête à faire son examen de conscience ? Parviendront-ils à trouver des solutions ? Vincent Neymon, porte-parole adjoint de la Conférence des évêques de France, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.