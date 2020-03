Confinement : 46 contraventions pour non-respect du couvre-feu à Perpignan

Les commerces alimentaires et les épiceries de nuit de Perpignan ferment de 20h à 6h du matin. La contravention est de 135€ pour les personnes ne respectant pas le couvre-feu. La première nuit de son application, 46 personnes ont été verbalisées. Il s'agissait d'automobilistes, de piétons, mais aussi de jeunes à scooter. Une compagnie de CRS sera présente dans la ville toutes les nuits pour aider les policiers à effectuer des contrôles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.