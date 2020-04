Confinement à la maison : des conseils pour un rangement réussi

Chez Noémie et sa fille Milena, c'est le grand bazar, notamment du côté de leurs garde-robes. Elles ont donc décidé de faire le tri et de ranger leurs placards durant ce confinement. Par ailleurs, pour être plus efficace dans ses rangements, rien ne vaut les conseils d'un spécialiste. Expertes en la matière, Pauline Levasseur et Anne-Gaëlle Delabarre nous donnent quelques astuces pour un rangement réussi.