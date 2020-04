Confinement à Marseille : contrôle renforcé des plages

À Marseille, le beau temps et le week-end de Pâques ne favorisent pas le confinement pour certains. Alors, la police multiplie les contrôles et les zones les plus surveillées sont, sans surprise, en bord de mer. De nombreux moyens sont utilisés. Dans les airs, des avions permettent de renforcer le dispositif de surveillance. En mer, les patrouilles interviennent très vite. Au sol, des équipages interceptent les contrevenants et les verbalisent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.