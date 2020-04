Confinement au Royaume-Uni : les Londoniens continuent de sortir

Même si le confinement a été prononcé au Royaume-Uni, cela n'a pas empêché les Londoniens de sortir de chez eux. Il y a peu de contrôle dans la capitale, de ce fait, les habitants ne risquent rien. À Londres, on n'a pas besoin de montrer une autorisation spéciale aux policiers pour justifier les sorties. Pour ce qui est des amendes, très peu de personnes sont sanctionnées dans la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.