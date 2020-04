Confinement : avec le beau temps, le nombre de déplacements a augmenté dans la Manche

Dans la matinée de ce dimanche, il n'y a pas eu grand monde dans les rues de Saint-Vaast-La-Hougue ( Manche). Avec le confinement, les plages sont interdites d'accès et la gendarmerie multiplie les contrôles dans les terres et sur le littoral. Mais avec une météo aussi clémente, les tentations seront nombreuses cet après-midi. Pour en profiter tout en respectant le confinement, il est conseillé d'ouvrir les fenêtres ou bien de rester dans le jardin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.