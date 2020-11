Confinement : Bercy demande à la grande distribution de fermer ses rayons livres

Après toute une journée mouvementée, car dès jeudi soir le syndicat des libraires s'est mobilisé, soutenu par les jurys des prestigieux prix concours et Inter allié et une pétition a même été lancée sur Internet. En résultat, ce vendredi après-midi, une réunion téléphonique s'est tenue entre le ministre de l'Économie, Bruno Lemaire, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, les représentants de la grande distribution avec la Fnac, et le syndicat des libraires. Après d'âpres discussions, le ministre de l'Économie a tranché : fermeture des rayons livres dans les grandes surfaces pour cause de potentielle concurrence déloyale. C'est une demi-victoire pour les 3 300 libraires de l'Hexagone qui espéraient rouvrir leur magasin. Mais cela ouvre la voie à de nouvelles revendications. Et ce vendredi soir, notre équipe est en mesure de vous révéler que la fédération des marchands de jouets et d'articles pour enfants a déposé un référé et demande l'interdiction de la vente de jouets dans les grandes surfaces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.