Confinement : ces départements qui pourraient basculer

Ils étaient des milliers cet après-midi dans les rues de Marseille pour le traditionnel carnaval de la Plaine. Peu de masques chirurgicaux sur les visages et pas de distanciation sociale. La préfecture ne l'avait pas autorisé cette année pour cause d'épidémie. Ils ont décidé de braver l'interdiction. Irresponsable selon les autorités. Car si le département des Bouches-du-Rhône n'a pas subi de nouvelles restrictions, la situation est préoccupante. L'un des deux services de réanimation de l'hôpital de la Timone nous a ouvert ses portes ce matin. Il ne restait ce dimanche qu'un lit disponible. Depuis des semaines, les médecins tentent de pousser les murs. Mais jusqu'à quand ? "Comme tous les week-ends depuis plusieurs semaines maintenant, on est sur une pente ascendante, progressive du covid. Elle est lente, certes avec des phases de plateau, mais tous les week-ends, on jongle avec seulement deux, trois places de réanimation", affirme le docteur Jéremy Bourenne. Une question se pose alors. Ce troisième confinement pourrait-il concerner d'autres départements prochainement ? Pour le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique, rien n'est gravé dans le marbre. "Ça évolue. Le fait que certaines régions soient épargnées en terme de restriction, de confinement, n'est pas quelque chose qui est stabilisé dans le temps. Et il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant. Et de nouveau, c'est un travail de chacun", explique-t-il. Deux données majeures sont observées : le nombre de cas pour 100 000 habitants et le taux d'occupation en réanimation. Pour nous, le fondateur de CovidTracker, Guillaume Rozier, a pris l'exemple du Rhône où ces deux critères virent au rouge. La carte du confinement est donc loin d'être figée. Son éventuelle actualisation sera à l'ordre du jour du prochain conseil de défense cette semaine à l'Elysée.