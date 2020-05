Confinement : ces habitudes qui vont perdurer

Le déconfinement ne sera pas un retour à la vie d'avant. Chacun au sommet de l'État insistait sur ce point. Il va nous falloir vivre avec le virus pendant un certain temps. Du télétravail à vos courses, les Français semblent prêts à garder certaines habitudes prises ces dernières semaines. Nos journalistes nous donnent un aperçu de la vie d'après. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.