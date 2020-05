Confinement : ces restaurateurs qui ont trouvé la solution

C'est une autre illustration du choc économique et social que nous vivons en cette période de confinement. La consommation des ménages a baissé de 17,9% entre février et mars. La restauration compte parmi les secteurs les plus touchés. Mais certains ont trouvé une parade et réussissent à préserver leur chiffre d'affaires. Reportage dans le IIIe et XXe arrondissement de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.