Confinement : c'est quand le week-end ?

Comme le confinement va durer plusieurs semaines, des aménagements propres à chaque famille doivent se mettre en place. Ils doivent être guidés par le bon sens et surtout, par le temps. Rythmer la journée est le meilleur antidote à l'ennui et à la déprime. Voici donc quelques astuces pour que le week-end ne ressemble pas à la semaine.