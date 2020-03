Confinement : comment aborder la promiscuité dans le calme ?

Les grands enjeux du confinement consistent à supporter les proches et à éviter de s'étriper. Pour réussir à vivre cette première semaine dans la joie, Isabelle et sa famille ont essayé de trouver leur marque et garder leur espace. À Valence, Audrey et son compagnon tentent de miser sur la complicité et l'organisation bâties au fil de huit années de vie commune. Le dialogue ainsi que les échanges sont également indispensables.