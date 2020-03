Confinement : comment éviter de prendre du poids ?

Avec tous les produits en provision, résister à la tentation de grignoter durant ce confinement n'est pas toujours facile. D'autant plus que les repas ne sont pas toujours équilibrés quand on veut faire plaisir aux enfants. Pour éviter la prise de poids, les nutritionnistes préconisent de garder un rythme. Le tout est de se faire plaisir sans toutefois faire des excès. Et dans l'idéal, pratiquer une activité physique régulière, même à la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.