Confinement : comment les artistes s'évadent

Depuis des mois, Titouan et Mara avaient perdu l'habitude de la lumière et des regards sur le leur travail. Le directeur de ballet Julien Lestel n'en pouvait plus de cette immobilité. Il s'est fait ouvrir les portes du musée Rodin à Paris pour donner du sens aux répétitions qui s'éternisent dans son studio marseillais. Il a décidé de réaliser un film. Les chorégraphies se jouent en vidéo sur les réseaux sociaux. Une bouffée d'oxygène pour les jeunes danseurs : "S'il n'y a pas cette retransmission, on est un peu frustrés". Lui ne s'est pas arrêté de peindre. "Depuis un an, je peints tout le temps, parce que sinon je déprime". L'artiste peintre Olivier Masmonteil a eu la bonne idée de créer "Une œuvre à la maison". Lancée sur Instagram, l’opération consiste pour les particuliers à accueillir un tableau pendant deux mois au maximum. Dans le 18ème arrondissement Jean a su convaincre Olivier à Saint-Ouen qu'il était le bon candidat. Il regrette juste d'être presque le seul à en profiter ... La suite dans le reportage ci-dessus.