Confinement : comment les zoos s'organisent-ils ?

Les zoos sont des lieux qui ne vivent que grâce aux visiteurs. Privés de leurs seules ressources, ils connaissent de terribles difficultés actuellement. Il leur est impossible d'arrêter de fonctionner, car cela reviendrait à abandonner les animaux. Des pensionnaires qui leur coûtent pourtant très cher au quotidien. Reportage au zoo de Trégomeur dans les Côtes-d'Armor, et à Océanopolis dans le Finistère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.