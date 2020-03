Confinement : comment nos athlètes olympiques s'entraînent-ils ?

Les athlètes tricolores sont eux aussi coincés chez eux. Pourtant, les Jeux Olympiques de Tokyo sont pour l'instant maintenus. Des sportifs qui n'ont d'autres choix que de continuer à s'entraîner à la maison. Entre humour et philosophie, découvrez comment ils tentent de garder la forme et la motivation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.