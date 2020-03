Confinement : de nombreuses villes instaurent un couvre-feu

Pour un dimanche de confinement, le bois de Boulogne ne s'apparente pas au désert auquel il devrait ressembler. Faut-il alors un confinement plus strict ? De nombreux maires le pensent et imposent le couvre-feu, comme à Nice. Pour l'ensemble du territoire, le gouvernement veut sévir et propose jusqu'à 3 700 euros d'amende et 6 mois de prison pour trois récidives en 30 jours. Beaucoup de voix s'élèvent en tout cas pour réclamer un confinement total.