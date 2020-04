Confinement : des associations préparent des repas pour les plus démunis

Des milliers de personnes font face à une crise alimentaire sans précédent à cause de l'épidémie de coronavirus. En Île-de-France, une association a décidé de préparer des repas chauds dans un entrepôt de la SNCF pour venir en aide aux plus démunis. Certains personnels soignants dans les hôpitaux peuvent également en bénéficier. Louis Martin, celui qui a lancé cette initiative, souhaite mobiliser plus de fonds pour distribuer plus de repas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.