Confinement : des déplacements en baisse mais encore plus contrôlés

La tolérance zéro s'applique ce vendredi soir en gare de Lyon. Sans attestation à son arrivée, un voyageur écope d'une amende. L'heure n'est plus à la pédagogie. Ce soir, 30 policiers contrôleront départs et arrivées jusqu'aux derniers trains. "Les mesures sont connues de l'ensemble des Français. Et nous sommes là pour faire respecter ces règles afin que le virus arrête de se répandre", rappelle Christophe Guenard, commissaire de police. Gares, aéroports, péages... 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end. Le gouvernement déploie les grands moyens avec un objectif : décourager ceux qui voudraient profiter des beaux jours. Pourtant, le message semble déjà compris par de nombreux Français. Pour le mois d'avril, les réservations ont chuté de 65% par rapport au même mois en 2019. La SNCF va donc diminuer son offre. Seuls trois TGV sur dix seront opérationnels dans le Nord à compter de lundi. Cinq sur 10 dans l'Ouest. Et c'est légèrement plus dans l'Est avec six TGV sur dix. Certaines lignes seront renforcées pendant les vacances. Sur les routes, les règles sont là encore respectées. Avant et après confinement, cette application a analysé les déplacements de ses utilisateurs. Ils sont beaucoup moins nombreux. "Il y a eu une nette diminution de l'ordre de 60% sur tout ce qui est trajet en sortie et en entrée d'Ile-de-France sur des longues distances et par les autoroutes", précise Jérôme Arnac, directeur clients de Coyote. Pour continuer de dissuader les voyageurs, ce dispositif pourrait être reconduit ces prochains week-ends.