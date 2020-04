Confinement : des drogués livrés à eux-mêmes

Après avoir été perturbé par le confinement, le trafic de drogue a repris dans les quartiers les plus sensibles. Il pourrait pourtant accélérer la propagation du virus au sein d'une population déjà très vulnérable. Il serait impossible pour la police de quadriller en permanence les lieux. Elle qui assure d'abord les contrôles de déplacements liés au coronavirus. N'ayant bien souvent aucune solution sanitaire, les consommateurs de crack ne trouvent refuge que dans la rue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.