Confinement : des écoles ouvertes mais une jauge de 50% dans les lycées

Des écoles qui resteront ouvertes comme les collèges malgré le reconfinement, c'est un soulagement pour les parents. Les activités sportives dans le cadre scolaire pourront reprendre dès lundi en gymnase et même en piscine. Pour les lycées, une jauge à 50% est désormais obligatoire dans les départements confinés. Elle était déjà appliquée par la majorité des établissements. Le ministère incite à privilégier pour les cours en présentiel les classes qui préparent le bac. Mais dans les faits, les établissements choisissent souvent l'équité entre les niveaux. Éviter les fermetures, c'est une façon de limiter les décrochages. Depuis un an, la France fait figure de bon élève et n'a fermé ses écoles que dix semaines au total contre 24 en Allemagne, 30 en Italie, et 43 aux États-Unis. Et pourtant, les récents tests salivaires ont confirmé une circulation importante du virus dans les classes.