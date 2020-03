Confinement : des mesures encore plus strictes à Sanary-sur-Mer

Le maire de Sanary-sur-Mer prend très au sérieux le respect des mesures de confinement, avec une tendance à exagérer selon les habitants. Si la consigne nationale parle d'un kilomètre de périmètre autour du domicile, les Sanaryens, eux, sont tenus de ne pas dépasser les dix mètres. Le maire justifie la nouvelle décision en disant qu'"il faut éviter la propagation du virus par tous les moyens pour sauver des vies". Et en cas de non-respect, les Sanaryens s'exposent à une amende de 135 euros.