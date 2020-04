Confinement : des milliers de Français toujours bloqués à l'étranger

Depuis des semaines, des milliers de touristes sont coincés à l'étranger à cause du confinement. Au-delà de la fatigue, cela commence à leur coûter très cher. C'est notamment le cas de cette famille, confinée en Nouvelle-Zélande depuis un mois. Ce dimanche, l'Hexagone a organisé le rapatriement de 330 Français dont 40 personnels soignants. Malgré la crainte des passagers face au risque de contamination, certains voudraient bien faire partie du voyage ou espèrent être les prochains sur la liste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.