Confinement : des Parisiens profitent du soleil à Pornic

Ce samedi matin, certains Parisiens profitent de leur première journée à Pornic (Loire-Atlantique). Ils sont arrivés in extremis avant le début du confinement. "Avec le soleil, on se sent mieux et moins oppressé", explique l'un d'entre eux. Certains couples de retraités vont même rester ici pour une durée indéterminée. Pour eux, c'est un peu le même scénario que l'an passé. "C'est plus agréable", confient-ils. En plus, le couvre-feu est décalé à 19 heures. À Pornic, les restaurateurs et les commerçants ont le moral au beau fixe. "Il y a les Parisiens qui arrivent et on a le soleil : que des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour les commerçants et pour tout le monde", lance un habitant. Les Pornicais ne perçoivent plus cet exode de la capitale avec crainte, mais plutôt avec solidarité. "On comprend qu'ils ont besoin de prendre l'air comme nous on le fait tous les jours. Et ça nous fait énormément de bien", confie l'un d'eux. Il flotte un air de vacances dans cette commune et on espère que ça dure.