Confinement en Italie : des jours de sortie différents pour les femmes et les hommes

En Italie, dans une petite commune tout près de Bergame, des jours de courses différents ont été instaurés pour les femmes et pour les hommes. Le but est de dissuader les couples de sortir ensemble dans la rue et de limiter l'affluence dans les commerces. Les femmes ont ainsi droit à trois jours dans la semaine, les hommes quatre.