Confinement, et après ? La mise au point de François Lenglet

Les patrons souhaitent la reprise, parce que toute prolongation du confinement met davantage en péril les entreprises et l'économie du pays, même avec les aides de l'État. Ils sont aussi inquiets, car après le confinement se profilent de nouvelles difficultés, voire une crise sociale succédant à la crise économique liée au coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.