Confinement : et si on s'essayait à la méditation ?

"Fermez les yeux et méditez". Chaque semaine, Stéphany Orain-Pelissolo, psychothérapeute, organise des sessions collectives en direct. Derrière leur écran, 50 personnes y assistent. Les bienfaits de la méditation séduisent de nombreux Français pendant le confinement. Sur les réseaux sociaux, les leçons zen cartonnent. L'application dédiée à la méditation, elle, compte près de cinq millions d'inscrits, dont de nombreux novices.