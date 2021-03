Confinement : explosion de divorce en Espagne

Jamais les Espagnols n'ont eu autant envie de divorcer que ces derniers mois. La principale raison tient en un mot : confinement. Alberto est un avocat un peu particulier. Il s'est spécialisé dans le divorce rapide et bon marché. Slogan tape à l'œil et lettres rose bonbon, sa camionnette invite à faire le grand saut et quitter son conjoint. Pour vendre ses services, il ne recule devant rien ni personne. Derrière ses méthodes peu conventionnelles, Alberto surfe sur une tendance lourde. En effet, depuis le confinement, les demandes de divorce arrivés sur son bureau ont augmenté de 25%. Mais certains à l'inverse tentent de réconcilier les époux éprouvés par l'enfermement. Raoul est psychologue spécialisé dans les thérapies de couple. Selon lui, certaines personnes ont découvert les défauts de leurs conjoints et ne pouvaient plus les supporter. Il est également Youtubeur. Ce qui cartonne en ce moment sur sa chaîne, ce sont les conseils en cas de reconfinement. De nombreuses demandes de séparations se concrétiseront en 2021, qui pourrait être une année de déficit matrimonial en Espagne, avec plus de divorces que de noce.