Confinement : gare au relâchement

Le relâchement est-il dû à l'approche la date du 11 mai ou à la lassitude des Français après 48 jours de confinement ? Un peu partout dans notre pays, les autorités sont en alerte. Entre Sète et Marseille, nos journalistes ont constaté cette envie de liberté de nos compatriotes. Un relâchement qui inquiète les scientifiques, dont beaucoup redoutent que les contaminations repartent à la hausse.