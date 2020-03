Confinement : il font preuve d'imagination pour faire du sport à la maison

Pour tous ceux qui s'astreignent déjà à rester chez eux, le temps commence à être long. Et ce n'est qu'un début puisque le confinement risque d'être prolongé. Mais rester sur son canapé et laisser son corps au repos ne sont pas bons pour la santé ni pour la silhouette. Rassurez-vous, il est tout à fait possible de faire du sport sans même sortir du salon.