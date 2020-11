Confinement : ils luttent pour la survie de leur entreprise

Ce couple d'hôteliers remue ciel et terre pour décrocher la moindre aide possible et sauver leur entreprise. C'est l'histoire d'un équilibre économique impossible à tenir. D'un côté, de l'argent qui ne rentre pas, car on ne retrouve aucun client dans les chambres de leur établissement. Et de l'autre côté, de l'argent qui sort, car il faut bien payer les jardiniers qui entretiennent le parc ou encore le réceptionniste qui gère les annulations. Sur un seul mois, la liste de leurs dépenses atteint 63 000 €. Pendant que Grégory Guinard s'occupe des règlements, son épouse essaie de trouver des solutions. Elle a ainsi réussi à obtenir 10 000 € d'aides de l'État et à négocier avec sa banque la suspension d'un remboursement mensuel de 12 000 €. Pour tenir sur la durée, Alexandra Lorin-Guinard a aussi convaincu deux banques de leur prêter 400 000 €. En tant que très jeune entreprise, ils n'ont pas le droit aux aides annoncées cette semaine par le gouvernement. Elle a aussi frappé aux portes de la région Normandie pour 100 000 € supplémentaires.