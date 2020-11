Confinement : inquiétude chez les autocaristes

Ils voyagent à vide depuis plusieurs semaines. Un crève-coeur, mais Paul Coimbra doit faire tourner les moteurs de son autocar. Cet autocariste est très inquiet. Il a confié l'affaire familiale à son fils Ludovic en pleine crise du Covid-19. Voyage scolaire, sortie touristique, tout est annulé. La quinzaine de conducteurs sont au chômage partiel. Il n'y a plus aucune rentrée d'argent depuis le mois de mars, en plus des autocars flambant neufs à rembourser. Pour la fin de l'année, ça s'annonce plutôt mal, car les annulations se multiplient suite au nouveau confinement. Ce qui n'est pas le cas d'un autre autocariste, qui lui, a pu conserver un contrat : le transport scolaire régulier. Toutefois, les conducteurs ne touchent plus aucune prime aujourd'hui. Suppression des charges fiscales, prolongation du chômage partiel, voilà ce qui attend les autocaristes spécialisés dans le tourisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.