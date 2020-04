Confinement : je répare tout moi-même

Depuis le début du confinement, les interventions en visioconférence des entreprises de réparation en ligne ont doublé, révélant un nouveau profil de clients. Ces dépannages à distance sont devenus une nécessité et un besoin, car les déplacements de professionnels sont limités aux urgences comme des conduits obstrués par exemple. Les bricoleurs et les bricoleuses bénévoles sont aussi très sollicités en ce moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.