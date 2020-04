Confinement : la Butte Montmartre figée dans les années 1940

Le confinement nous donne l'impression parfois que le temps s'est arrêté. Dans un endroit de la Butte Montmartre, on se croirait dans le Paris occupé des années 1940, puisque cette mesure prise pour endiguer l'épidémie de coronavirus, a contraint les équipes d'un film d’abandonner le tournage ainsi que les éléments de décor. Récit de notre journaliste François-Xavier Ménage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.