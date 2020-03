Confinement : la folie du bricolage s'empare de millions de Français

Selon les spécialistes, le temps passe beaucoup plus vite lorsqu'on s'adonne à une activité manuelle. C'est dans cette optique que certains se sont mis au bricolage pour occuper au mieux leur journée. Les vidéos à ce sujet ont d'ailleurs fait une percée remarquée sur les réseaux sociaux. Petit rappel tout de même pour les amateurs, notamment en appartement : vous n'êtes pas les seuls confinés, alors soyez sympa avec vos voisins.