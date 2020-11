Confinement : la fronde des commerçants

À Yerres, une commune de l'Essone, de nombreux commerces non-alimentaires ont décidé de rouvrir ce samedi matin malgré le confinement. Ils n'ont pas tardé à recevoir la visite des forces de l'ordre. Mais Olivier Clodong, le maire de la commune, est alerté et vient prendre leur défense. Par arrêté municipal, il les a autorisés à reprendre leur activité. S'il a engagé ce bras de fer aux côtés des commerçants, c'est qu'il souhaite rétablir l'équité face aux hypermarchés. Et ce type d'arrêté municipal a convaincu plus d'une quinzaine d'autres communes dans tout l'Hexagone. Parmi elles, Montauban, où une dizaine de magasins non-essentiels ont ouvert ce samedi matin, puis très vite refermé cet après-midi. La préfecture a calmé les ardeurs des commerçants en rappelant que ces arrêtés sont illégaux et les réouvertures sont passible de 135 euros d'amendes. Pour calmer les tensions, le gouvernement a imposé aux grandes surfaces de fermer leurs rayons livres et culture. Mais pour un vendeur d'électroménager, installé à Migennes, une autre commune avoir pris un arrêté, ce n'est pas la bonne solution. Tous compte sur cet arrêté pour ne pas connaître à nouveau les lourdes pertes financières subies pendant le premier confinement.