Confinement : la promenade mythique de Deauville désertée

En cette saison, les touristes et les joggers se rassemblent habituellement sur la promenade mythique de Deauville (Normandie). Ce qui n'est pas le cas malgré le temps ensoleillé. Trois jours après le début du confinement, la mairie a pris un arrêté pour y interdire l'accès. Des policiers patrouillent régulièrement pour faire respecter cette décision. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.