Confinement : la semaine où tout a basculé

Samedi 14 mars, les Français se faisaient à peine à l'idée de devoir télétravailler et garder leurs enfants, que déjà le Premier ministre avait annoncé la fermeture de tous les lieux recevant du public. Mais le premier tour des élections municipales du lendemain était maintenu. Cette décision a sans doute brouillé le message. La population s'est alors rué sur les plages, parcs et autres. En réaction à la situation, le chef de l'État a décidé de restreindre les déplacements. Retour sur ces moments où tout a changé.