Confinement : l'aéroport d'Orly va fermer mardi faute de trafic

Comme il n'y a presque plus de trafic à l'aéroport d'Orly, ce dernier va fermer mardi. Seuls les vols qui servent à rapatrier les Français toujours bloqués à l'étranger sont programmés. Le stand Air France, lui, est complètement clos. Dans cette aérogare, les vols habituellement prévus par jour sont au nombre de 600, mais ce samedi, on en compte qu'une vingtaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.