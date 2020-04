Confinement : le marché de Périers maintenu ouvert par dérogation

La fermeture des marchés a été annoncée parmi les mesures de confinement. Mais un quart d'entre eux devrait rester ouvert. C'est notamment le cas de celui de Périers (Manche), où les files d'attente s'allongent. Un soulagement, à la fois pour les commerçants et les habitués, ravis de pouvoir conserver leur marché. Pour d'autres villes dont la dérogation n'a pas été accordée, c'est un peu la confusion.