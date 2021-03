Confinement : le nouvel exode des Parisiens

Quitter l'Île-de-France coûte que coûte. Les gens que nous avons croisés à la gare partaient clairement pour un exil et non pour un simple week-end. Les réservations ont été multipliées par deux auprès de la SNCF dès hier soir. Tous veulent passer les quatre prochaines semaines ailleurs. Face à un tel afflux de voyageurs, des voitures ont dû être ajoutées aux rames. Malgré cela, les prix s'envolent. Plus de 110 euros pour un aller simple à Bordeaux. C'est deux fois plus cher que d'habitude. Reste la solution du covoiturage, mais elle aussi est prise d'assaut durant toute la journée. Conséquence : près de 400 km de bouchons en Île-de-France dès 16h. Tous les voyageurs ne sont pas forcément des privilégiés qui auraient une résidence secondaire. Fatigués, certains sont partis avant même l'annonce du reconfinement. Ce nouvel exil inquiète naturellement les habitants de La Baule. L'année dernière au mois de mars, sa population avait doublé. Pour éviter les déplacements interdits, les contrôles seront renforcés tout le week-end dans les gares et sur les routes de la région parisienne.