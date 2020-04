Confinement : le Parc Astérix quasiment à l'arrêt

Le Parc Astérix reçoit chaque année plus de deux millions de visiteurs. Confinement oblige, les allées sont désertes, mais les attractions ne sont pas au repos pour autant. Une quarantaine de personnes y travaillent encore. Dans l'immédiat, ils cherchent une solution à tous ceux qui avaient réservé un séjour et préparent la réouverture des lieux.