Confinement : le pèlerinage à Lourdes se fait à distance

Pour la première fois de son histoire, les grilles du sanctuaire de Lourdes sont fermées pour les fêtes de Pâques. Seule une vingtaine de prêtres veillent sur les lieux. Chaque jour, les chapelains reçoivent des centaines d'intentions de prières lues à la grotte, et les cérémonies, pourtant à huis clos, sont très suivies via TV Lourdes sur Internet.