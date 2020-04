Confinement : le retour des corbeaux

Dans cette période troublée où la peur et le confinement mettent notre raison à rude épreuve, certaines pratiques commencent aussi à interpeller sérieusement les policiers et les gendarmes. Ils reçoivent de plus en plus de dénonciations. Les délateurs signalant les soignants à proximité de chez eux, ou leurs voisins qui ne respecteraient pas les règles du confinement. Illustrations rassemblées par nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.